Terribile incidente | autocisterna vola giù dal ponte

(Di sabato 9 marzo 2024) Unsi è verificato questa mattina intorno alle 7.45 all’ingresso di Brindisi. Un mezzo pesante della ditta “Cascione” percorreva la rampa che collega la superstrada Brindisi-Taranto alla superstrada Brindisi-Lecce, ha divelto un guardrail ed è precipitato da uno dei cavalcavia che sovrasta l’incrocio della morte. Il mezzo pesante trasportava plastica in granuli. Alla guida del mezzo pesante c’era una donna di 55 anni di Ceglie Messapica con due cani di piccola taglia, soccorsa dai vigili del fuoco. La donna è stata trasportata all’ospedale Perrino di Brindisi. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. A coordinare il traffico presenti la polizia locale, guardia di finanza e polizia di Stato. Ai vigili del fuoco l’arduo compito di rimuovere il mezzo. In questa fase i pompieri stanno provvedendo a disalimentare ...

