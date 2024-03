Terremoto in Italia | ancora un’altra scossa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) La terra torna a tremare in provincia di Parma. Nel corso della nottata tra venerdì 8 e sabato 9 marzo è stata registrata una nuovadi, di magnitudo 2.4, con epicentro a 5 chilometri di Langhirano, ad una profondità di 21 chilometri. Il sisma, registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, si è verificato alle 2.08. Non sono stati registrati danni a persone o cose.