Terra Amara replica in streaming puntata del 9 marzo 2024 | Video Mediaset

(Di sabato 9 marzo 2024) Doppio appuntamento oggi, sabato 9con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 616 e 617 trasmessi da Canale 5 in. Hakan viene liberato non appena Gungor invia dei documenti alla procura di Cukurova che lo scagionano per omonimia. A villa Yaman, nel frattempo, continuano gli screzi tra Cevriye e Fadik. Dopo aver scoperto che Mehmet è in realtà Hakan Gumusoglu, Zuleyha lo allontana dalla sua vita e dall’azienda. A questo scopo tenta di convincerlo a cederle le quote della Yaman Holding.