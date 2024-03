Teotino | «Inter | ora non devi scegliere più! Una differenza in Inzaghi»

(Di sabato 9 marzo 2024) Gianfrancospiega come le aspettative dell’sul finale di stagione siano cambiate e come questo abbia comportato delle modifiche anche nelle scelte di Simone. UNICA STRADA – Gianfrancovenuto nello studio di Sky Sport 24 a poche ore da Bologna-, analizza le scelte di Simonee come esse siano cambiate nel corso della stagione: «Questo strepitoso inizio anno consente all’di non dover piùfra campionato e Champions League. Nella prima fase in Europa non giocava la squadra titolare ma faceva delle rotazioni molto più accentuate. All’inizio puntava direttamente sul campionato, anche perché le avversarie di Champions League erano di un livello più basso. Adesso che ha 15 punti ...

Osimhen rimandato dai quotidiani: “Non brilla e perde il duello con Buongiorno”: Non è stata la serata migliore per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano del Napoli non arriva alla sufficienza nella sfida con il Torino, anche perché marcato in maniera asfissiante da parte del ...tuttonapoli

TJ - Inter-JUVENTUS PRIMAVERA 2-2, pareggio nel derby d'Italia, punto che fa morale per i bianconeri: 90'+5 - Finisce qui!! Buon punto, più per il morale che per la classifica, per la Juventus, che pareggia 2-2 in casa dell'Inter capolista. I bianconeri hanno dominato dal punto di vista del gioco, ma ...tuttojuve

L'Inter Primavera non sa più vincere: terzo pari di fila, 2-2 beffa della Juve all'88'. Non basta la doppietta di Owusu: RIVIVI IL LIVE DI Inter-JUVENTUS PRIMAVERA 2-2 94' - L’Inter Primavera non sa più vincere: terzo pareggio di fila in campionato, Ripani firma il 2-2 beffa ...fcinternews