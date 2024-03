Tennis | Indian Wells in love | che flirt dietro le quinte

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 9 marzo 2024), una coppia bellissima è nata sotto il sole cocente della California: aha già vinto l’amore. Jannik Sinner avrà una lista di cose da fare lunga così, nel momento in cui metterà piede alGarden. Dovrà cercare di vincere, naturalmente, per allungare la striscia d’imbattibilità e mettere ancor più paura ai giganti del circuito. Dovrà mettere la freccia, poi, per conquistare il secondo posto del ranking e spodestare il suo amico-rivale Carlos Alcaraz. IlGarden di(Instagram) – ilveggente.itMa non è finita qui. In California dovrà anche cercare, sebbene a lui i record non interessino affatto, di sfatare il più grosso dei tabù. Nessun maschietto azzurro ha mai trionfato a, ragion ...