Tennis Indian Wells | Bronzetti inizia bene

(Di sabato 9 marzo 2024) Ottimo inizio per Luciaal WTA 1000 di, il "Bnp Paribas Open". Lata verucchiese ha regolato senza troppi problemi, per 6-2, 6-4, un’atleta che la precede in classifica come la polacca Magdalena Frech, numero 43 contro il 53 di Lucia. Rendimento eccellente per tutto il match, con il servizio perso solo al terzo gioco e un’efficacia della prima di servizio davvero alta (80% di punti vinti). Nel primo setstrappa tre volte su quattro la battuta all’avversaria e si dimostra come sempre convincente e solida nello scambio. Il 6-2, ottenuto al primo setpoint, lascia poi spazio a un secondo parziale molto più combattuto, in cui le due giocatrici concedono qualche palla break ma restano ancorate ai servizi fino al 5-4. A quel punto, su servizio ...