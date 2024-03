“Te l’avevo detto” Paolo e Varrese | picchi di trash in casa Al Grande Fratello succede un macello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Pesante lite nelladeltra le due amiche, Letizia Petris e Perla Vatiero. A far scoppiare la scintilla sarebbe stata la scelta – da parte dell’ex volto di Temptation Island – di fare la ‘Radio’ insieme a Greta Rossetti e Beatrice Luzzi e non con lei. Il gesto non è stato gradito e la concorrente è andata su tutte le furie. Perla si è quindi lasciata andare a uno sfogo con Greta. “Io le dimostro tante cose. Che poi in una giornata fatta di 48 ore, faccio delle cose con altre ci sta. Queste sono piccolezze, ma io la vicinanza la dimostro con cose importanti, come quando alzo la carta per mandare lei in finale. Lì si vede un’amicizia. Mi dice in continuazione che lei pensa di più a me di quanto io pensi a lei. Poi però su tante cose io non me la posso prendere se la ...