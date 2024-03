Taekwondo oggi | Preolimpico 2024 | orari 9 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) La strada per Parigipassa da Sofia (Bulgaria)., sabato 9, comincia l’attesissimo Torneo Europeodi, ultima occasione per raggiungere I Giochi. Nella giornata odierna i riflettori saranno puntati su Ilenia Elisabetta Matonti, pronta a battagliare nella categoria -49 kg femminile. L’azzurra sfiderà gli ottavi la finlandese Ida Elina Tammila, con l’obiettivo di raggiungere la Finale, utile per conquistare il pass per le Olimpiadi (ne sono previsti due per categoria). Ininoltre le gare per le categorie -57 kg femminili, -80 kg e +80 kg maschili. Stando al calendario, il primo turno comincerà alle 8:00, mentre alle 13:30 sarà il momento dei quarti di finale. Dalle 15:30 in poi sarà la volta della fase finale., ...