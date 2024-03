Taekwondo | Ilenia Matonti sorpresa olimpica! Sbaraglia la concorrenza e si qualifica per Parigi 2024!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)compie una grandissima impresa e, da outsider,laal Preolimpico europeo diin quel di Sofiandosi per i Giochi Olimpici dinella categoria fino a 49 kg. Per il movimento azzurro si tratta del terzo pass a cinque cerchi, dopo le quote conquistate al maschile tramite ranking da Vito Dell’Aquila nei -58 kg e da Simone Alessio nei -80 kg. La diciannovenne campana, bronzo europeo juniores in carica, ha infatti raggiunto la finale del torneo continentale dizione(che mette in palio 2 slot per ciascuna categoria) regalando al settore femminile delazzurro un traguardo che mancava dal lontano 2008, quando Veronica ...