Tabaccaio denunciato per spaccio di droga | vende “canapa light” irregolare

(Di sabato 9 marzo 2024) Prato, 9 marzo 2024 – Il proprietario di una tabaccheria di via San Giusto, a Prato, è statodalla polizia per detenzione, ai fini di, di. Ieri, durante i controlli nel locale, gli agenti hanno notato fuori dal negozio un distributore automatico di tabacchi cheva anche "". Durante le verifiche è emerso che la merce non aveva passato le previste analisi quantitative di laboratorio ed era priva anche della fattura riferibile al lotto. La, oltre un chilo, è stata dunque sequestrata e il titolare della tabaccheria, un 24enne cinese,all’autorità giudiziaria.