Suv con le ruote a terra | ecco l' ultimo blitz degli eco-attivisti | chi c' è nel mirino

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Forse non lo sapevate ma, secondo gli– vandali, teppisti, ecoimbecilli o come preferite chiamarli – di The Tyre Extinguishers (“gli estintori di pneumatici” in italiano), “il tuo SUV uccide”. Così sostiene, senza mezzi termini, il volantino che più di 60 milanesi si sono ritrovati ieri mattina sotto i tergicristalli delle loro automobili colpevoli di essere più ingombranti delle altre. Una nottata in giro per Città Studi, tra le ville eclettiche di via Righi, passata a sgonfiare furtivamente gli pneumatici di Range Rover e Bmw che il giorno seguente avrebbero dovuto accompagnare bambini a scuola, portare gente a lavoro o, perché no, sarebbero rimasti parcheggiati nello slot regolarmente e salatamente pagato alle casse comunali. I “SUVversivi”, braccio armato italiano del movimento internazionale che si pone come missione quella di “rendere impossibile ...