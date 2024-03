Supplenze a Latina | scoperti docenti con titoli falsi | a rischio anche il diploma

(Di sabato 9 marzo 2024) . Annunciate ulteriori verifiche Smascherata oltre una trentina di insegnanti che, grazie adi studioficati, avevano ottenutonelle scuole della provincia di. Tra i documenti contraffatti, specializzazioni per il sostegno e diplomi di scuola superiore. L’inchiesta è partita da controlli incrociati avviati dalle scuole pontine, che hanno portato all’esclusione dalle graduatorie e all’annullamento degli incarichi per diversi candidati. Nelle false attestazioni si dichiarava che provenivano principalmente dalla Link Campus University di Roma, che ha collaborato con le autorità per accertare le irregolarità non trovando alcuni dei nominativi indagati presenti negli elenchi degli iscritti. Icoinvolti rischiano ora denunce penali e l’esclusione da future graduatorie. ...

