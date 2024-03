Studio 666 | la recensione | quando il blocco dello scrittore diventa un horror comico

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 9 marzo 2024) Il film:666, 2022. Regia: BJ McDonnell. Genere:, commedia. Cast: Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Taylor Hawkins, Jenna Ortega, Will Forte. Durata: 106 minuti. Dove l’abbiamo visto: Netflix. Trama: I Foo Fighters si trasferiscono in una villa infestata per registrare il loro decimo album. Una volta in casa, Dave Grohl si ritrova alle prese con forze soprannaturali che minacciano sia il completamento dell’album che la vita dei membri della band. Se la prima battuta di un film celebra Dune di David Lynch e l’uso delle branchie in Waterworld di Kevin Costner, quel film cattura subito la nostra attenzione. È una dichiarazione d’intenti smaccata che mette le carte in tavola: non aspettatevi serietà. Ecco perché666 di BJ McDonnell ci è piaciuto tanto. Non si ...