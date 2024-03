Studenti beccati con hashish a scuola | segnalati alla Prefettura

ChatGPT sta diventando uno strumento sempre più popolare tra gli studenti per le ricerche, la realizzazione di compiti e persino per le verifiche in classe . Il fenomeno solleva questioni riguardo ... (orizzontescuola)

A Cremona un gruppo di Studenti usa ChatGPT per scrivere i temi, il prof: “Li ho scoperti subito”: Negli Stati Uniti sono già stati registrati diversi casi, ora anche nelle scuole italiane l'intelligenza artificiale generativa viene utilizzata per fare ...fanpage

Fondi, “Insieme contro il femminicidio”: il convegno per gli Studenti: Fondi, 7 marzo 2024-La Polizia di Stato Fondi, in occasione della giornata internazionale della donna, per la giornata di domani, venerdì 8 marzo, ha organizzato un convegno riservato agli Studenti de ...ilfaroonline

Beccato l’ennesimo incivile che semina rfiuti.: Ha scambiato lo spazio antistante una scuola per una discarica. Il poveretto probabimente non aveva mai visto una scuola in vita sua, ha pensato così di utilizzare quello spazio per lui assolutamente ...giornale7