Stramaccioni | «Inter | Bologna per arrivare più forte a Madrid!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Andreaanalizza alcune scelte di formazione di Simone Inzaghi prima di. Ma il focus è anche sulla sfida di Champions League contro l’Atletico. TEST – Andreasottolinea i punti di forza dell’non solo in vista della sfida contro il: «Per Inzaghi è importante aver ritrovato Calhanoglu e poter provare il centrocampo titolare. Anche per Thuram sarà un altro test importante. Ma non bisogna sottovalutare neanche la titolarità di Sanchez, la terza consecutiva. Per Inzaghi è importate perché sarà un giocatore che ha un minutaggio molto più ampio nelle gambe rispetto a un mese fa. Credo il mister nerazzurro abbia dimostrato come non tende a sottovalutare nulla, nonostante l’ampio vantaggio. Anche perché vittoria genera ...