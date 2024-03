Storia di Rosa | coetanea di Basaglia | e delle altre nei manicomi Era mia nonna

(Di sabato 9 marzo 2024) Nell’elencomotivazioni di ricoverocartelle cliniche rientrano: “non aiuta nelle faccende domestiche”, “instabilità di carattere”, “erotomania”, “discinta”, “traditrice”, “esce di casa ogni ora”, “Si rifiuta di dormire con il marito”, “non vuole avere figli”, “non acconsente a sposarsi”, “dà pubblico scandalo”, “orfana”, “ruba”, “idee originali”.Valentina Furlanetto “Cento giorni che non torno – storie di pazzia, di ribellione, di libertà” (Laterza, 270 pp.)è nata nel 1924 a Guia, frazione di Valdobbiadene nella campagna veneta, in una casa senza bagno, con il pavimento di pietra, quattro figlie e un figlio. Lei ha le trecce castane lunghe, gli zigomi alti, forse era la più bella del paese. Francoè nato lo stesso anno di, e non l’ha mai conosciuta ma ...

