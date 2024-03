Storia di Guglielmo | “Col mio podcast do voce agli italiani nel mondo Negli USA ho imparato a prendere le strade meno convenzionali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) C’è Luca, che dopo 17 anni in DreamWorks ora lavora in Google in Silicon Valley; c’è Nicolò, che studia l’energia del futuro al MIT di Boston; c’è Dante, professore di Economia Internazionale ad Harvard; c’è Stefano, avvocato e imprenditore in Vietnam; c’è Francesca, manager in Meta a New York; c’è Anna Maria, che si occupa di Internet of Things allo University College di Londra. Sono le storie degliall’estero, di chi ci ha provato e ci è riuscito, delle – come preferisce definirle lui – “non prese” per arrivare all’obiettivo.Giuggioli ha 34 anni ed è dottore di ricerca e visiting researcher presso le università di Stanford e Berkeley: è sua l’idea di lanciare il“The Roads Not Taken” per raccontare le storie, le prospettive, le voci e i ricordi di ricercatori, professori, dottorandi ...