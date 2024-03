Stop guerra a Gaza | appello Turchia-Usa

(Di sabato 9 marzo 2024) 19.00e Stati Uniti lanciano unper un cessate il fuoco che ponga fine alle operazioni militari israeliane ae perchè gli aiuti umanitari raggiungano al più presto la popolazione civile della Striscia. "e Stati Uniti chiedono la fine degli scontri e che si trovi immediatamente una via per garantire alla popolazione civile accesso agli aiuti umanitari", si legge nel comunicato congiunto dei due Paesi,diramato al termine di una visita di due giorni del ministro Esteri turco, Fidan, negli Usa.

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli Houthi hanno attaccato la nave ... (ilsole24ore)

Al via corteo a Roma per la pace e il diritto di manifestare: Lo Stop ad ogni guerra. "Siamo ebrei e palestinesi, siamo russi e ucraini, l'umanità non ha confini", si legge su uno degli striscioni. Il corteo si prepara a sfilare da piazza della Repubblica fino ...ansa

Manifestazione per la pace a Roma, la Cgil di Landini in piazza per reclamare il cessate il fuoco | VIDEO: A Roma sfila oggi, 9 marzo 2024, la manifestazione per la pace voluta dalla Cgil di Maurizio Landini e da AssisiPaceGiusta e Europe for Peace.tag24

L’infinita guerra ai medici gettonisti: il Tar frena la crociata della Lombardia: A quasi un anno dal decreto bollette che ha introdotto la stretta continua la battaglia sul ricorso al personale sanitario in affitto ...ilsole24ore