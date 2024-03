Stellar Blade | un video gameplay di 40 minuti della demo del gioco PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 9 marzo 2024) Nel corsogiornata di ieri Sony Interactive Entertainment ha reso disponibile per errore ladisu PlayStation Store, per poi rimuoverla dopo qualche ora. Ma nonostante questo un utente ha pubblicato undi 40. Ebbene sì, nella serata di ieri il colosso giapponese ha pubblicato sullo store digitale in USA la versione di prova delcon protagonista EVE, consentendo in questo modo ai giocatori più veloci di scaricarla e di portarla persino a termine. Ed in seguito alla rimozionediBalde da parte di Sony Interactive Entertainment, con tanto di patch per impedirne l’avvio anche per i fortunati che sono riusciti a scaricarla in tempo, ...