Stellar Blade | demo PlayStation 5 bloccata da Sony e rimossa dallo store

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladiaggiunta per errore alè ora inaccessibile per tutti.ha bloccato l’accesso al contenuto anche per tutti gli utenti che già lo avevano scaricato. Per chi se lo fosse perso, nella giornata di ieri sulamericano era comparsa per errore unadi. L’attesa esclusiva5 era accessibile in una specifica sezione di gioco, anche se sembra che questanon fosse pianificata per l’uscita immediata. Diversi utenti hanno approfittato dell’occasione scaricando lae mettendo le mani in anteprima sul gameplay di. ...