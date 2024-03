Stangata su influencer e content creator | maxi evasione fiscale da 11 milioni | coinvolti anche Luis Sal e Gianluca Vacchi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 9 marzo 2024) La Guardia di Finanza di Bologna ha scoperto un’complessiva di 11di euro da parte di nove tracreato, che non avrebbero denunciato al fisco i proventi delle loro attività sui social e su piattaforme come Onlyfans. Tra loro, scrive La Stampa, l’, Giulia Ottorini, Eleonora Bertoli e secondo Bologna TodaySal, già socio di Fedez in Muschio Selvaggio. L’inchiesta dei finanziari è andata avanti tra il 2021 e il 2023 su due filoni. Il primo ha riguardato quattro influncer, seguiti in tutto da 50di followers. Due di loro sarebbero stato completamente sconosciuti al fisco. Così come lo erano cinque ...