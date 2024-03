Stadio Milan | Giovanni Malagò | siamo al punto più basso La soluzione…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 9 marzo 2024) Sullodel, sono arrivate le parole di, che ha parlato della situazione degli impianti e di una soluzione Il tema dellocontinua a essere al centro delle discussioni sia per ilche per l’Inter. Ieri è andato in scena l’incontro tra il Sindaco dio Beppe Sala, i rappresentanti dei due clubesi e quelli di WeBuild, società incaricata del progetto di ristrutturazione di San Siro. Al momento però i due club stanno portando avanti i loro progetti per i nuovi stadi. I rossoneri stanno lavorando per il nuovoa San Donato, mentre per i nerazzurri c’è il progetto a Rozzano. La situazione degli impianti in Italia è un tema sempre attuale, a causa delle difficoltà dei club nel costruirne ...