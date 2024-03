Stadio a Bagnoli | servirebbe una modifica del piano urbanistico Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 9 marzo 2024) Per lounadel. Lo ricorda l’edizione napoletana di. Per quei pochi che non lo sanno, ladelnon è una bazzecola. Bisogna riunire la commissione urbanistica che deve sentire la città: associazioni, ambientalisti, eccetera, poi il tutto (se condiviso e accettato) dovrebbe passare al vaglio del consiglio comunale. Insomma sarebbe uno stravolgimento di tutto quello che in quasi trent’anni è stato detto su. Detto, perché nulla è stato fatto. ScriveNapoli. Avanti tutta su. Le parole del sindaco Gaetano Manfredi sui tempi della bonifica non ...