St Pauli-Hertha BSC domenica 10 marzo 2024 ore 13 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 9 marzo 2024) La sconfitta dell’Amburgo a Düsseldorf è stata un ottima notizia per il St.non solo per motivi di rivalità cittadina ma anche in ottica promozione diretta perché prima di questa sfida il vantaggio sulla terza in classifica è di sette punti che diverrebbero dieci in caso di vittoria contro unBSC che però InfoBetting: Scommesse Sportive e