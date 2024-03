Spresiano Scappa dai carabinieri dopo le minacce al fratello | 25enne si impicca lungo la ferrovia Treni soppressi e in ritardo

(Di sabato 9 marzo 2024)(TREVISO) - Dramma in stazione dei, unha perso la vita oggi, 9 marzo, intorno alle 13.30. Il giovane era fuggito alla vista dei militariaver minacciato il...

VENEZIA | ELENA LEONARDI E’ MORTA PER ANNEGAMENTO: 09/03/2024 VENEZIA – La città è ancora sconvolta per la scomparsa di Elena Leonardi, la 40enne orignaria di Marostica, ritrovata in acqua senza vita vicino alla sua barca nel porticciolo della Certosa ...antennatre.medianordest

Spresiano | MINACCIA IL FRATELLO CON IL COLTELLO, Scappa DAI CARABINIERI E SI TOGLIE LA VITA: Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978.antennatre.medianordest

Cervo precipita dalla centrale elettrica di Ca' Barziza e muore: BASSANO DEL GRAPPA - Cervo muore dopo essere precipitato dalla centrale elettrica di Ca' Barziza. I vigili del fuoco oggi, 9 marzo, sono intervenuti presso la centrale elettrica di ...ilgazzettino