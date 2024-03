Sportello bancomat di Intesa Sanpaolo al Rione Libertà | accordo con il Comune

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 9 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Unodiaprirà a via Napoli, nei pressi della sede Arpac“, lo annuncia in una nota il Sindaco di Benevento Clemente Mastella. “Abbiamo approvato la delibera per concedere al gruppo bancario una particella immobiliare dove ubicare la postazione. In cambiosi impegna a piantumare diverse centinaia di alberi in città nell’ambito di un bel progetto sulla forestazione urbana che si chiama Think Forestry ed è promosso con Rete Clima. Così raggiungiamo due obiettivi in un solo colpo: da un canto agevoliamo l’attivazione di un servizio di carattere finanziario per gli utenti nel quartiere più popoloso della città, dall’altro diamo nuova linfa al percorso verso una città sempre più green e amica dell’ambiente”, ...