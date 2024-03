Sport in tv oggi sabato 9 marzo | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Grande spettacolo per gli appassionati di motori: gara di F1 in Arabia Saudita, qualifiche e Sprint Race per la MotoGP in Qatar. Gli amanti del grande ciclismo potranno divertirsi con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza, spazio anche a Italia-Scozia per il Sei Nazioni di rugby. Proseguono i tornei di tennis a Indian Wells. Abbuffata diinvernali con il gigante femminile ad Are, la 50 km femminile di sci di fondo a Oslo, i Mondiali all-around di speed skating, la staffetta femminile e la sprint maschile di biathlon a Soldier Hollow, lo snowboard e il salto con gli sci. Da non perdere i Campionati Italiani di nuoto, i preolimpici di taekwondo e boxe, le Coppe Europee di pallanuoto. Piatto ricco con i campionati nazionali di calcio, volley, ...