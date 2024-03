Spiazzante rivelazione di Alessio Falsone | voleva provarci con un’altra inquilina!

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 9 marzo 2024)è riuscito a conquistare Anita Olivieri nella casa del GF 2023, ma le ha rivelato che se non ci fosse stato un impedimento avrebbe fatto il primo passo conconcorrente. Infatti,ha detto che è stato al suo posto per il bene che prova per un suo coinquilino, che è attratto da questa gieffina. Ciò ha spiazzato i telespettatori in ascolto, che nutrono sempre più dubbi su di lui. Alfonso Signorini vorrà sbugiardarlo in puntata? GF 2023: la confessione shock diha ammesso prima ad Anita Olivieri e poi a Rosy Chin di essere stato attratto da una concorrente dopo il suo ingresso nella casa del GF 2023, ma di aver represso i suoi istinti per l’amicizia con Sergio D’Ottavi. Queste le sue parole: ...