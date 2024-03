Spezia | vittoria sul Sudtirol | Esposito subentra dalla panchina!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 9 marzo 2024) Contro ilvince lodi Francesco Piono nel secondo tempo del match di Serie B.termina sul risultato definitivo di 2-1. A decidere il match è Daniele Verdi, che sblocca le marcature all’8? e raddoppia nel secondo tempo. Prima, però, al 32? ilprova a rientrare in partita con la rete trasformata dal dischetto di Daniele Casiraghi. Sempre un rigore, al 73?, permette allodi riportarsi avanti: a firmare laè appunto Daniele Verdi. Nel corso della sfidaanche Francesco Pio, in prestito dall’Inter. L’attaccante, partito, è entrato in campo ...