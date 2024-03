Spezia-Sudtirol oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 9 marzo 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match del Picco valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. I ragazzi guidati da Luca D’Angelo nelle ultime gare sono riusciti a rialzare la testa e ora hanno bisogno di fare un altro step in avanti per allontanarsi dalla zona playout. La compagine altoatesina, dal suo canto, spera di fare il colpo in trasferta per mettere una seria ipoteca sulla salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 marzo alle ore 14:00; latelevisiva sarà affia Sky Sport 251, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO ...