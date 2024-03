Spazio Asterisco Un luogo di confronto sui problemi della comunità Lgbt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Varcare una porta e saper già di trovare chi ti ascolterà. Senza giudizio. Pronti ad abbattere il murosolitudine. Quella voglia di potersi esprimere per poter essere se stessi. Trovare chi può condividere la tua storia, ed in più che vuole aiutare a sconfiggere situazioni di disagio e difficoltà per laqia+. Ma non solo, unod’ascolto anche per le famiglie, che molto spesso si sentono perse o sbagliate. Prende vita così ‘’, lo sportello ideato dall’associazione Cantiere Queer Arci Aps e Agedo. Sarà inaugurato giovedì 21o alle l’appuntamento d’aiuto mensile sarà ogni terzo giovedì del mese dalle 15.30 alle 18.30 allo72, Circo Arci Khorakhanè in Via Ugo Bassi. Non solo ascolto ma anche un punto di riferimento ...