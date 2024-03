Spartiacque Abruzzo | il voto è una sfida a distanza tra Giorgia e Elly

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 9 marzo 2024) Da oggi, insarà lavoro sotterraneo di telefono, whatsapp, l'amico o il parente, tabelle. Si entra in "silenzio elettorale". Ieri, invece, gli ultimi fuochi visibili per una terra trasformata, in due settimane, nel crocevia di tutte le leadership politiche nazionali. Anche ieri, giornata che sul piano del centrodestra, ha visto l'attivismo dei due vicepresidenti del Consiglio. Matteo Salvini, leader della Lega, posta su instagram una foto davanti a un trabocco, una delle storiche palafitte dei pescatori sull'Adriatico. Poi visita un cantiere e chiude a Chieti. Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, da Avezzano avvisa: «Sento aria di vittoria. Ma fra l'aria di vittoria e la vittoria c'è ancora tanto da lavorare». Come a dire: pedalare nelle ore che mancano. Dalla parte opposta, quella del campo super-largo, Giuseppe Conte, numero uno del Movimento 5 Stelle, ...