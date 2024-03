Spari in un bar a Frosinone | un morto

(Di sabato 9 marzo 2024) 21.15in un bar nella zona commerciale di. Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite. La vittima è un giovane albanese che si trovava seduto al bar insieme agli altri tre connazionali feriti e trasportati in ospedale.Sarebbe stato raggiunto da un proiettile al collo.Inutili i tentativi di rianimarlo. Uno o due gli uomini in fuga dopo aver sparato. Erano sopraggiunti al locale a bordo di una macchina. Al culmine di una lite gli

