Sparatoria in un bar di Frosinone | una persona è stata uccisa | altre tre ferite “Omicidio al culmine di una lite”

(Di sabato 9 marzo 2024) Unaè morta, mentretre sono rimastedopo unaavvenuta poco prima delle 19:30 nel bar Shake in via Aldo Moro, nella zona commerciale di. Secondo una prima ricostruzione, i colpi sono stati esplosi aldi unatra clienti del locale e la vittima, l’unica che era rimasta ferita gravemente, ha perso la vita all’ingresso del bar dove ille sanitario del 118 ha tentato di rianimarla. Gli altri feriti sono stati tutti portati al pronto soccorso dell’ospedale Spaziani. Sul posto stanno operando in questo momento gli investigatori della Squadra Mobile e i loro colleghi delle Volanti, in stretto contatto con il questore Domenico Condello. Da una prima ricostruzione risulta che al bar era seduto un ...

Pubblicato il 9 Marzo, 2024 Polizia di Stato in lutto dopo la notizia della morte all’età di 61 anni del sovrintendente Nicola Barbato , poliziotto in servizio alla Squadra Mobile di Napoli rimasto ... (dayitalianews)

Choc in centro a Frosinone , quattro uomini sono stati feriti a colpi di pistola. È successo poco dopo le 19 in via Aldo Moro, davanti allo Shake bar. Secondo le... (ilmessaggero)

Sparatoria al bar in centro a Frosinone, un morto e 3 feriti: E' di un morto e tre feriti gravi il bilancio di una Sparatoria che si è verificata poco dopo le 19 all’interno del nel bar Shake nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone. Per cause ancora in ...msn

Frosinone, Sparatoria in bar: un morto e 3 feriti: Un morto e tre feriti. E' il bilancio di una Sparatoria avvenuta questa sera in una bar di Frosinone, in via Aldo Moro. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una lite avvenuta tra albanesi, ...adnkronos

Sparatoria a Frosinone: un morto e tre feriti: Alle 19.30, nel bar Shake di via Aldo Moro, al culimine di una lite sono stati esplosi dei colpi di pistola. Quattro persone sono rimaste ferite, una di queste ha poi perso la vita. Il personale del ...tg.la7