Sparatoria in pieno centro a Frosinone | due morti e due feriti gravi

(Di sabato 9 marzo 2024) AGI - È deceduto anche un secondo giovane rimasto ferito durante laavvenuta poco dopo le 19 di questa sera nella centralissima via Aldo Moro a. Il giovane non è sopravvissuto alleferite riportate e a nulla è servito il tentativo dei medici di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico. Sale dunque a duee dueil bilancio della. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori della squadra mobile della questura di, quattro uomini tutti di origine albanese si sono fronteggiati fra loro. In pochi minuti lungo la centralissima arteria è scoppiato il putiferio con cittadini e passanti che cercavano riparo in negozi e attività commerciali. Uno dei quattro ...

Al culmine di una lite un uomo ha estratto l'arma e aperto il fuoco in mezzo allo struscio nella centralissima via Aldo Moro. Gravissimo il bilancio della sparatoria : un morto e tre feriti ... (fanpage)

AGI - È di un morto e tre feriti gravi il bilancio di una Sparatoria che si è verificata poco prima delle 19 nella centralissima via Aldo Moro a Frosinone . Per cause ancora in fase di accertamento ... (agi)

Frosinone , 9 marzo 2024 – “Siamo sotto choc”, dà voce al sentimento di una comunità il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, civico in quota Lega, dopo la Sparatoria in un bar in pieno centro , ... (quotidiano)

Sparatoria in via Aldo Moro. Sale a due il bilancio delle vittime: Niente da fare per l'altro che era rimasto ferito nella Sparatoria: è morto in sala operatoria ... L'episodio è avvenuto intorno alle 19 allo Shake bar che in quel momento era pieno di clienti. Molti ...ciociariaoggi

Frosinone, Sparatoria in bar del centro: un morto e 3 feriti: RASSEGNE Bentornata Gardensia 2024: un fiore per la ricerca a Frosinone fino al 10 MARZO MERCATINI “Christmas Village” a Frosinone fino al 08 GIUGNO ...virgilio

Sparatoria in pieno centro a…": Un morto e tre feriti. Questo il drammatico bilancio di una Sparatoria avvenuta poco dopo le 19.30 in via Aldo Moro a Frosinone in uno dei bar più frequentati della… Leggi ...informazione