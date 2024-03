Sparatoria in centro città | un morto e tre feriti gravi

(Di sabato 9 marzo 2024) Un tragico episodio di violenza ha scosso ildi Frosinone sabato 9 marzo, quando, attorno alle 19.30, unaha avuto luogo in via Aldo Moro, lasciando un bilanciossimo: un uomo èe altri tre sono gravemente. I suoni dei colpi di pistola seguiti dalle urla hanno allarmato la comunità, segnando l’inizio di un’indagine urgente da parte delle autorità. I quattro individui coinvolti, trovati a terra e incondizioni, sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118. Tra i, il caso più critico è rappresentato da un uomo colpito al collo da un proiettile, situazione che evidenzia latà dell’accaduto. Laè il culmine di una lite scoppiata all’interno dello Shake bar tra ...

