Sparatoria a Frosinone | per la polizia è uno scontro fra bande

(Di sabato 9 marzo 2024) Un regolamento di conti tra due gruppi albanesi che si contendono la riorganizzazione delle piazze di spaccio e della prostituzione, colpite in queste settimane da una serie di operazioni che hanno smantellato la precedente struttura di comando: è l'ipotesi sulla quale si stanno concentrando le indagini dei poliziotti del questore Domenico Condello per fare luce sull'agguato avvenuto poco prima delle 19.30 di questa sera nello Shake Bar sulla centralissima via Aldo Moro nella parte bassa di, costato la vita ad una persona mentre altre tre sono ferite, una delle quali in gravissime condizioni . Le vittime erano sedute ad un tavolo del locale. In due - anche loro di nazionalità albanese secondo la- sono arrivati su una Lancia Ypsilon poco prima delle 19.30 ed hanno iniziato a discutere. Dopo poche battute uno degli uomini scesi ...

