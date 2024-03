SONY INZONE H9 | la recensione | la qualità si sente

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di sabato 9 marzo 2024) Nell’alveo delle cuffie di fascia medio-alta, il nome delleH9 non sembra per nulla sfigurare rispetto alla concorrenza. La storia del noto brand nipponico ci ricorda che, in tempi non molto sospetti, era tra i migliori nel campo dei dispositivi di riproduzione multimediale. Come dimenticare ilWALKMAN, che ha fatto la storia di intere generazioni di giovani diventando parte del costume societario degli anni 80 e sino ai primi anni 90. Al netto delle questioni sociali, il know-how nel settore è indiscutibile, e non a caso l’azienda ha sempre avuto a cuore – soprattuto nel mondo del gaming – il livello qualitativo dell’esperienza sonora. Ne sono un chiaro esempio il Tempest Engine e la derivata tecnologia audio 3D, che hanno segnato un passo importantissimo in questo preciso settore. Senza deragliare in argomenti ...