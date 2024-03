Sonego-Norrie oggi in tv | ATP Indian Wells 2024 | orario | programma | tv | streaming

(Di sabato 9 marzo 2024) Lorenzoprova a sfatare un parziale tabù, quello di. Nel Masters 1000 californiano non ha mai superato il secondo turno in tre partecipazioni:il torinese prova ad andare più avanti confrontandosi con il britannico Cameron, numero 28 del seeding. Pur se sceso rispetto a un paio di stagioni fa,rimane pur sempre l’uomo che, nel 2021, questo torneo (disputato nell’atipica collocazione di ottobre) è riuscito a vincerlo. Fu una serie di combinazioni positive a dargli la chance, che lui sfruttò in pieno.i due arrivano al confronto in situazioni non semplicissime:deve ancora vincere due match di fila nel, il britannico alterna buoni tornei a uscite premature (il meglio finora l’ha ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Kecmanovic . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sonego–Norrie, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2024 dell’ATP Masters 1000 di ... (oasport)

Gli italiani in campo a Indian Wells oggi 9 marzo: Sarà una vera e propria abbuffata di italiani in questo sabato 9 marzo in quel di Indian Wells. Saranno ben cinque gli italiani impegnati nel tabellone principale. Si comincerà alle 20.00 con la sfida ...tennisitaliano

Indian Wells, alle 20 Sonego sfida Norrie. Mezzanotte di doppio con Sinner: Sullo Stadium 4, in apertura di programma a partire dalle 11 locali (le 20 in Italia), Sonego affronterà la testa di serie n. 28 Cameron Norrie. Sempre sullo stesso campo, come terzo incontro di ...gazzetta

LIVE Sonego-Norrie, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: una vittoria per svoltare la stagione: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sonego-Norrie, match valevole per il secondo turno dell'edizione 2024 dell'ATP Masters 1000 di I ...oasport