Sonego-Norrie | Indian Wells secondo turno | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Sono tanti gli italiani protagonisti aglie dopo aver visto ieri il ritorno in campo di Sinner, che ha agilmente superato Kokkinakis, quest’oggi tra gli altri tocca a Lorenzo. L’azzurro scende in campo alle 20 per affrontare un cliente scomodo come Cameron, che questo torneo per altro lo ha vinto nel 2021. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove seguire inil match: leCrediti foto: FITP FacebookApprodo alanche perche dopo aver superato ...