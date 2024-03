Snowboardcross oggi | Cortina d’Ampezzo 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 9 marzo 2024) Adesso non fermarti, Michela. Alle 18:30 di, sabato 9 marzo, si disputa ail terzultimo appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-di. Una tappa importantissima per Michela Moioli che, sulle nevi amiche, è intenzionata a firmare una doppietta dopo il significativo primo posto ottenuto lo scorso weekend a Sierra Nevada. Non sarà certamente una passeggiata per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 che, tuttavia, è apparsa in grande spolvero in qualificazione, dove ha centrato la seconda piazza cedendo il passo solo alla britannica Charlotte Bankes. Nel mirino c’è la francese Chloe Trespeuch, leader nella classifica generale con 490 punti contro i 404 ottenuti da Moioli. In campo maschile saranno invece due gli atleti impegnati: Lorenzo Sommariva, ...