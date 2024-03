Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2024 | Michela Moioli terza | Visentin eliminato in semifinale

(Di sabato 9 marzo 2024) Dopo il successo della scorsa settimana a Sierra Nevada, un’altra buona prova per, che ènella tappa dideldid’Ampezzo. L’azzurra nella Big Final odierna è riuscita a salire sul podio dietro alla britannica Bankes e alla ceca Adamczykova, riuscendo a precedere invece la transalpina Casta. In campo maschile, dove trionfa l’australiano Jarryd Hughes davanti al francese Hulien Tomas, è sesto Omar Visintin, che chiude in seconda posizione la ‘Small Final’ dopo essere statoin. Stop agli ottavi di finale per Lorenzo Sommariva. SportFace.

