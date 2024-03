SkinLabo | il brand skincare che parla 15 lingue

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024) Si è completamente reizzato poco tempo fa un marchioMade in Italy, nato a Torino ma distribuito in più di 20 Paesi diversi., fondato da Angelo Muratore nel 2016, vuole distinguersi nel mercato ormai saturo dibeauty. Ma lo farà? COs’èe come nasce Uno dei prodotti della linea Uno dei punti di forza delè la”democratizzazione” della cosmetica. Il motto provare per credere è ciò che ha permesso la crescita di un marchio. Che in soli tre anni è diventato il primo digitalitaliano della cosmetica, e leader in Europa. E ad oggiconta circa 1.2 milioni di clienti attivi in 20 Paesi. Inoltre si stima che la crescita mensile sia di ben 100 mila nuovi clienti. Mentre per quanto riguarda le ...