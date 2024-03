(Di sabato 9 marzo 2024)batte Kokkinakis, nella partita di esordio ad Indian Wells in due set 6-3; 6-0. Il campione ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Tensione? «Certamente, ogni partita ha un po’ di tensione però questo è anche il bello. Ci siamo allenati molto bene. Oggi c’era un po’ di vento e poi è passato» C’è pressione? «La pressione c’è sempre,io che mi metto pressione, però è una pressione sana che mi piace. Se dovessi perdere nonil. Sia se vinci che se perdi il giorno dopo devi allenarti di nuovo» L’obiettivo? «Si va giorno dopo giorno, credo che sia la cosa più importante» Dall’Italia ti hanno seguito in«Li ringrazio, ma non seguiteme, cialtri giocatori in campo soprattutto domani, fare il tifo anche per ...

Sinner fuori dai giochi : Djokovic non perdona. Sinner silurato dalla sera alla mattina: non c’è più spazio per lui. Copione da riscrivere, è tutta colpa di Nole. Calato il sipario sugli Australian Open, è ... (Leggi)

Sinner: «Se perdo, non cade il mondo. Non tifate solo per me, qui ci sono tanti tennisti che giocano»: Ho avuto bisogno di un po' di tempo per sentire la palla con queste condizioni di gioco, poi nel corso del match le cose sono andate sempre meglio" ha spiegato Sinner, battuto solo una volta ...informazione