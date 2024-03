Sinner batte Kokkinakis | la scalata del campione altoatesino agli Indians Wells

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 9 marzo 2024) IlJannikThanasie passa al terzo turno del Masters di Indian. Una partita che chiude con maestria in due set con il punteggio di 6-3, 6-0.tornerà in campo domenica 10 per sfidare il vincitore del match tra Jan Lennard Struff e Borna Cronic.trionfaIndian L'articolo proviene da Il Difforme.