Sindrome Pandas | evento a Montecitorio La testimonianza di Nicole | “Salvata da persone speciali”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 9 marzo 2024) ROMA – “Vivere con lati fa sentire persa, incompresa e diversa. È umiliante e cattiva perché ti trasforma in qualcosa che non vuoi essere. Impari a conviverci e io mi ci sono persa dentro, credendo di non poter più guarire. È stato tutto molto difficile: ero stanca, la mia schiena sembrava spezzarsi e avevo paura che il collo si spaccasse per quanto si girava. Avevo paura per qualsiasi cosa, non riuscivo a muovermi da una stanza all’altra, sentivo voci. E poi avevo dolori a gambe e braccia. La vicinanza dei miei familiari e l’incontro conmi hanno”. È la toccantedi, bambina di 12 anni che soffre delladi, un disturbo neuropsichiatrico molto raro. La giovane ha presentato ieri il suo ...