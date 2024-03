Silvia Toffanin | quanto è alta e perché indossa sempre i tacchi a spillo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 9 marzo 2024)è al timone di Verissimo e accompagna i telespettatori del pomeriggio di Canale 5 ogni sabato e domenica, intervistando i personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano e non. Diverse volte, infatti, sono stati ospiti della conduttrice televisiva anche delle star internazionali, come Jennifer Lopez, che ha risposto alle domande didi recente. La presentatrice tv, amatissima dal pubblico televisivo di Canale 5, è apprezzata per la sensibilità con cui riesce a porre le domande ai suoi ospiti e a riceverne le risposte ma anche per il suo stile unico. Bellissima già dai tempi in cui era soltanto una letterina di Passaparola,ha uno stile unicoelegante e ricercato. Mala conduttrice ...