Silent Hill 2 Remake | la classificazione coreana accende le speranze per la data di uscita

(Di sabato 9 marzo 2024) Ladidipotrebbe essere più vicina del previsto. Lo sperano i fan dopo che il gioco ha ricevuto lain Corea del Sud. L’ente dinon ha diffuso dettagli inediti a proposito del gioco. Il risultato parla di un titolo non adatto ai minori, nel quale si assisterà a scene di violenza, con lresenza di sangue e creature mostruose. Niente che già non si sapesse, insomma. Il fatto che il gioco sia stato classificato, però, con un documento risalente alla metà di febbraio, ha acceso lea proposito di un annuncio in tempi brevi.che, a dire il vero, si susseguono da mesi, con Bloober Team che tiene la bocca cucita e con Konami che è l’unica autorizzata a diffondere ...

Dopo un’attesa avvolta nel mistero, Konami ha tolto il velo su Silent Hill : The Short Message , segnando un nuovo capitolo nell’universo di Silent Hill disponibile sin da subito su PS5, dove può ... (metropolitanmagazine)

Sempre un bene se State of Play fa rima con trailer di game Play : il remake di Silent Hill 2 si mostra in tutto il suo orrido splendore Tanti sono stati i titoli che hanno sgomitato per spartirsi ... (tuttotek)

Durante il recente State of Play di Sony, Konami e Bloober Team hanno mostrato in azione il loro Silent Hill 2 Remake, tuttavia il Game Play non ha convinto i giocatori e le critiche non sono tardate ... (gamerbrain)

Silent Hill 2 classificato in Corea: la data di uscita verrà annunciata presto: Silent Hill 2 è stato classificato di recente in Corea del Sud, cosa che può far pensare al fatto che la data di uscita potrebbe essere annunciata.multiplayer

Silent Hill 2 Remake, uscita in vista Il gioco è stato valutato in Corea del Sud: La Game Rating and Administration Committee coreana ha appena valutato Silent Hill 2 Remake, suggerendo che il lancio potrebbe essere vicino.everyeye

Silent Hill 2 Remake è pronto ad uscire: c'è il primo rating: L'atteso progetto di rinascita del classico survival horror non ha ancora una data di uscita, ma Silent Hill 2 Remake è stato classificato.spaziogames