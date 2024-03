Sicilia | il Pd contro il fratello di Cuffaro | “Sindaco e dirigente regionale | incompatibile” Lui smentisce | “Falso | sono solo ineleggibile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Hanno fatto un manifesto per denunciare la presunta incompatibilità del, che è pure. Il primo cittadino, però,: secondo la legge il suo non è un caso d’incompatibilità ma di semplice ineleggibilità sopravvenuta. È un botta e risposta a colpi di commi quello tra i Partito democratico di Raffadali e Silviodella città in provincia di Agrigento eminore del più noto Totò, soprannominato Vasa vasa per la capacità di baciare sulle guance qualsiasi cosa sia a portata di smack. La città dei– “A 14 anni sfilai in mezzo ad una marea di bandiere rosse, io, con la mia bandiera della Dc. A Raffadali erano tutti comunisti. Adesso non più. L’abbiamo decomunistizzato“, ...