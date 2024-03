Si nascondevano nei frigoriferi per togliere gli antitaccheggio | smantellata banda

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 9 marzo 2024) I primi furti si sono verificati in un punto vendita di Lucca, poi in un centro commerciale di Firenze. La serie è proseguita in molte altre località, Bergamo compresa. Nella rete della Polizia Postale di Milano è finita unaspecializzata in furti di elettrodomestici e articoli elettronici in tutt’Italia, sempre ai danni di una nota catena di negozi. ll valore della merce ammonta a oltre 500.000 euro. Gli investigatori, dall’analisi delle immagini della videosorveglianza, hanno visto come in alcuni casi, per asportare i sistemida tablet, personal computer e consolle di gioco, i ladri siall’interno di. Gli agenti della Postale, coordinati dalla Procura di Firenze, hanno posto agli arresti domiciliari quattro persone, tutte residenti in Campania, (le misure sono poi state ...